Info

Das neu gestaltete Moselufer in Trier-Nord mit seiner Flutmulde dient auch dem Hochwasserschutz. Bis zu 35 000 Kubikmeter Wasser können bei erhöhtem Wasserstand in den 250 Meter langen und zehn Meter breiten neuen Seitenarm der Mosel fließen. Das ist ebenso Teil eines großen Schutzkonzeptes der Stadt gegen Hochwasser und Starkregen wie die Sanierung des Schutzdeichs. Dieser ist in einem ersten Abschnitt im Bereich zwischen Kaiser-Wilhelm-Brücke und Jugendherberge bereits erneuert worden. Nach diesem 650 Meter langen Bereich folgt nun das zweite Teilstück mit einer Länge von 1,5 Kilometern. Dabei werden auch die Fahr-, Geh- und Radwege erneuert. Die SGD Nord als Wasserbehörde hat dieses 4,75 Millionen Euro teure Projekt genehmigt. Baubeginn soll Anfang November sein. Das Land trägt 90 Prozent der Kosten, die Stadt Trier ist mit 475 000 Euro beteiligt. Für den ersten Bauabschnitt, der auch die neue Treppe in Zurlauben beinhaltet, haben Land, Stadt Trier und Stadtwerke bereits 5,3 Millionen Euro investiert.