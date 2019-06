Ferienaktion : Noch freie Plätze beim Sportcamp

Trier Mit Jugendlichen aus drei Kontinenten und sechs Ländern die Sommerferien aktiv genießen: Diese Möglichkeit bietet das Internationale Sportjugendcamp vom 14. bis 21. Juli.

Im Vordergrund stehen beim Sportcamp nicht sportliche Höchstleistungen, sondern das gegenseitige Kennenlernen von Jugendlichen aus der ganzen Welt. Für 14- bis 18-jährige Jugendliche aus Trier stehen im Camp zehn Plätze zur Verfügung. Die Teilnehmer sind in der AVG-Sporthalle im Stadtzentrum untergebracht. Im Teilnahmebeitrag von 125 Euro sind Unterkunft, Vollverpflegung, Fahrten, Aktionen und Eintritte enthalten. Da die Camp-Sprache Englisch ist, sind englische Sprachkenntnisse wichtig. Anmeldeunterlagen können per E-Mail an thomas.fries@trier.de oder unter 0651/718-1546 angefordert werden.