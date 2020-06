Freizeit : Öffnung der Trierer Freibäder rückt näher

Ein Bild aus besseren Tagen: Bis zu 3800 Besucher zählt das Trierer Südbad an Spitzentagen. Foto: Portaflug Foto: h_st <h_st@volksfreund.de>

Trier Wann die beiden Trierer Freibäder – das Nord- und das Südbad – wieder öffnen, steht noch nicht fest. „Die Planungen sind weit fortgeschritten, aber noch nicht ganz fertig“, erklärt Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz auf TV-Nachfrage.

„Dass dieses Online-Ticketing funktioniert, ist eine Voraussetzung dafür, öffnen zu können“, erklärt Schmitz. Die Vorarbeiten zur Umsetzung der vom Land vorgegebenen Hygieneregeln seien aber schon so weit fortgeschritten, dass möglicherweise Mitte dieser Woche ein Termin für die Bäderöffnung festgelegt werden kann.

Grundvoraussetzung für den Beginn der Freibadsaison ist, dass sich an den Kassen keine Warteschlangen bilden, Eingangs- und Ausgangsbereich voneinander getrennt werden und nur eine bestimmte Zahl an Badegästen gleichzeitig hereingelassen werden dürfen.

Nach den vom Land vorgegebenen Abstandsregeln dürfen sich im Nordbad am Trierer Moselufer wohl maximal rund 200 Menschen gleichzeitig aufhalten, im größeren Südbad im Stadtteil Feyen/Weismark könnten es wohl bis zu 600 sein. Zum Vergleich: Alleine ins Südbad kommen in normalen Sommern an Spitzentagen schon mal 3800 Badegäste.