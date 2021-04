Pandemie : Noch keine Corona-Notbremse für Trier

Foto: dpa/Federico Gambarini

Die Infektionszahlen in Trier sind überraschend gesunken und liegen in Trier wieder unter 100. Eine Notbremse muss deshalb vorerst nicht in Kraft treten.

Anders als erwartet, kommt die Stadt Trier vorläufig an einer Corona-Notbremse vorbei. Das Landesgesundheitsamt hat am Dienstag für Trier 95 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet. Damit wurde nicht an drei Tagen in Folge die Inzidenz von 100 überschritten. Das hätte eine Notbremse und zahlreiche Einschränkungen für das öffentliche und private Leben zur Folge gehabt.

Nun bleiben auch dem Einzelhandel und der Gastronomie erneut mindestens drei Tage, bevor wieder die Gefahr eines strengen Lockdowns besteht.