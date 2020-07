Kommunalpolitik : Noch keine Sommerpause für den Stadtrat Trier

Trier Der Stadtrat Trier muss noch einmal nachsitzen. Um die umfangreiche Tagesordnung vom 30. Juni komplett abzuarbeiten, ist nach der zweiten Sitzung am Donnerstag ein dritter Termin notwendig. Doch es gibt Unwägbarkeiten.

Weil weder am 30. Juni noch am 9. Juli über alle wichtigen Themen abgestimmt wurde, ist ein dritter Termin am 15. Juli, 17 Uhr, notwendig. Dann treffen sich die Ratsmitglieder erneut, mitten in den Sommerferien. Eine Unsicherheit gibt es allerdings auch dafür. Wenn nicht mindestens 29 der 57 Stimmberechtigten anwesend sind, ist das Gremium nicht beschlussfähig. Dann wäre eine vierte Sitzung notwendig.