Abfallwirtschaft : Noch mehr Chips für die Tonne – Details zur neuen Gebührensatzung

Trier/Schweich Die neue Abfall- und Gebührensatzung hat größere Auswirkungen: In der Grundgebühr sind nur noch 13 Leerungen statt bislang 26 Abholungen im 14-Tages-Rhythmus enthalten.

Nicht mehr im Grundpreis enthalten ist auch der Service der Müllmänner in der Stadt Trier, die Restmülltonnen von ihrem üblichen Standplatz an den Straßenrand und wieder zurück zu stellen. „Dafür waren bislang pauschal etwa 12 Euro in die Jahresgebühr eingepreist – dass das nicht kostendeckend sein kann, ist offensichtlich“, sagt Monzel. Die neue Abfallsatzung sieht vor, dass Bürger den Hol- und Bringservice für eine Extra-Gebühr dazubuchen können. In Trier für alle Restmülltonnen, im Landkreis Trier-Saarburg nur für große Container ab 770 Litern. Wer sich dafür entscheidet, muss seine Tonne allerdings alle 14 Tage leeren lassen. Individuelle Regelungen seien leider nicht möglich, sagt Monzel. Wer seine Tonne nicht selbst rausstellen kann – etwa weil er körperlich dazu nicht in der Lage ist – zahlt also nicht nur für den Hol- und Bringservice künftig deutlich mehr, sondern muss sich auch für den deutlich teureren 14-Tages-Rhythmus bei der Leerung verbindlich entscheiden.