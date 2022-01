Kolumne : Ich freue mich ...

Norbert Herres. Foto: Roland Morgen

„... auf das Franz-von-Sales-Fest am Sonntag in St. Matthias in Trier. Dort haben viele Gehörlose aus nah und fern ein frohes Wiedersehen, und die Messe ist in Gebärdensprache.“

