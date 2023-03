Chef verlässt die Trier Tourismus- und Marketing GmbH Triers Cheftouristiker Norbert Käthler verlängert seinen Vertrag nicht über 2024 hinaus

Norbert Käthler und der Aufsichtsrat der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) haben sich in bestem Einvernehmen darauf verständigt, den Geschäftsführervertrag nicht über 2024 hinaus zu verlängern. Das hat am Freitag die Stadt Trier in einer Pressemitteilung verkündet. Käthler wolle sich umorientieren und sehe jetzt einen guten Zeitpunkt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.