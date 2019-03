später lesen Kommunalwahl Norbert Kömen will Bürgermeister von Igel werden FOTO: privat FOTO: privat Teilen

Twittern

Teilen



In Igel wird es nach der 25-jährigen Amtszeit von Ortsbürgermeister Franz-Josef Scharfbillig einen Wechsel an der Spitze der Gemeinde geben. Scharfbillig tritt nicht mehr an. red