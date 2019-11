Kolumne : Ich freue mich ...

Norbert Krause. Foto: Roland Morgen. Foto: Roland Morgen

„... über meine abwechslungsreiche Tätigkeit in Trierer Römerbauten. Am liebsten arbeite ich in den Thermen am Viehmarkt.“

Norbert Krause (58), Saarburg, ist Mitarbeiter der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE). Neben den Viehmarktthermen ist er auch in der Porta