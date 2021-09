Kultur : „Die Wirklichkeit ist verwirrend“

Schweich Norbert Scheuer ist Träger des Stefan-Andres-Preises – Verleihung mit Verzögerung

Was das Besondere an Scheuers Werk ausmacht, veranschaulichte Dr. Claude Conter, Direktor der Nationalbibliothek Luxemburg, in seiner Laudatio. Er machte auf vier wiederkehrende und seiner Meinung bedeutsame Elemente aufmerksam. So spielten stets Bibliotheken eine gewichtige Rolle in den Texten. Zu nennen sei beispielsweise die Kaller Stadtbibliothek, in der während der NS-Zeit vom Regime verbotene Schriften versteckt wurden. Der Eifel-Ort Kall ist übrigens häufiger Handlungsort bei Scheuer – kein Zufall, denn der Schriftsteller wohnt in Kall-Keldenich. Allerdings handelt es sich in den Romanen um ein fiktives Kall, das sich nur an der Oberfläche an das reale Vorbild anlehnt. Sammlungen, die zum Ausgangspunkt für Erinnerung werden sowie in eine besondere Poetik machte Conter als weitere prägende Punkte aus.