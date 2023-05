Ab ins kühle Nass Auf die Rutsche, fertig, los! Das Nordbad öffnet im neuen Look (Fotos und Video)

Wenn Marc Bonertz, Bereichsleiter Liegenschaften der Stadtwerke Trier, am Rand des neuen rund 1000 qm großen Schwimmbeckens steht, dann blickt er voller Stolz auf das, was hier in zweieinhalb Jahren Sanierungsarbeit entstanden ist. Die Stadtwerke Trier haben das nicht nur bei vielen Vereinen beliebte Norbad vollständig saniert und in einen modernen Freibadbetrieb mit zukunftsweisender Infrastruktur umgebaut. Barrierefreiheit und ein modernes Erscheinungsbild sowie angenehme Wassertemperaturen von 24 Grad sind nur einige Neuerungen, die sofort ins Auge fallen.