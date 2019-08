Gesundheit : Noro-Viren im Algensalat: Lebensmittelkontrolleure untersuchen zwei Trierer Sushi-Lokale, die beliefert wurden

Trier Weil im Algensalat eines spanischen Lieferanten Noro-Viren festgestellt wurden, hat das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt am Dienstagabend eine Lebensmittelwarnung abgesetzt. In der Stadt Trier waren davon drei Sushi-Restaurants betroffen.

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Dienstagabend alle Kommunen informiert, in deren Zuständigkeitsbereich es Restaurants gibt, die von dem Hersteller Algensalat erhalten hatten. Auch den Restaurants selbst wurde mitgeteilt, dass das Produkt nicht verkauft werden darf.

Die Sushi-Lokale erhielten am Mittwoch Besuch von den Lebensmittelkontrolleuren des städtischen Ordnungsamts. „Unsere Mitarbeiter haben überprüft, ob die Restaurants den Salat, wie gefordert, aus dem Verkehr gezogen hatten – was in allen Fällen bereits geschehen war“, erklärt Rathauspressesprecher Michael Schmitz. In eins der drei Restaurants sei der betroffene Algensalat ohnehin noch gar nicht ausgeliefert gewesen.