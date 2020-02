Konzert : Nostalgische Gefühle in der Karlsmühle

Foto: Christian Friedrich/Sichtkunst Photographie

Mertesdorf (red) Die Band Strange Brew spielt am Mittwoch, 5. Februar, um 20 Uhr in der Karlsmühle in Mertesdorf. „Wir versuchen, den Menschen ein nostalgisches Gefühl der 60er, 70er und 80er Jahre, gemischt mit jüngerer Rockmusik zu vermitteln“ so die Aussage der Bandmitglieder.



