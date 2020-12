Amokfahrt in Trier : Zwei Hotlines für Betroffene

Amokfahrt in Trier

Trier/Mainz Die für die Opfer der Amokfahrt eingerichtete Notfall-Hotline zur psychosozialen Akutbetreuung wird stark genutzt. Eine weitere Nummer für Betroffene ist eingerichtet.

Viele Menschen sind von den Geschehnissen in Trier sehr betroffen und schwer belastet. Der Opferbeauftragte des Landes, Detlef Placzek, hat Strukturen aufgebaut, die bei der Verarbeitung des Erlebten unterstützen und hilfreich sein können, dieses traumatische Erlebnis zu verarbeiten. Das schreibt er in einer Pressemeldung zur Amokfahrt in Trier.