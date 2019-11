Seelsorge : Notfallseelsorge wird 20 Jahre alt

Trier Die Notfallseelsorge Trier-Saarburg besteht seit 20 Jahren. Dieses Jubiläum wird mit einem ökumenischen Festgottesdienst gefeiert am Freitag, 22. November, um 18 Uhr in der Kirche Herz-Jesu in Trier.

