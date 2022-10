Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen : Notruf-Ausfall: Was tun, wenn 110 und 112 nicht erreichbar sind?

Immer wieder ließt man von Ausfällen der Notrufnummer irgendwo in Deutschland. Meistens sind die Störungen schnell wieder behoben. Doch was tun, wenn man genau dann Hilfe benötigt?

Ein Unfall, ein Brand oder ein medizinischer Notfall: In solchen Fällen wählen wir 110 oder 112. Aber auch bei den wichtigen Notrufnummern kann es mal zu Störungen kommen. Erst kürzlich, am 11. Oktober, war die 112 in Trier für zwei Stunden nicht zu erreichen (Volksfreund berichtete) In dem Fall heißt es Ruhe bewahren. Es gibt auch andere Möglichkeiten, um den Notruf zu erreichen.