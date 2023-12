Zahl der Bedürftigen übersteigt das Angebot Notruf der Trierer Tafel – So können Sie helfen

Die Tafeln in der Region versorgen bedürftige Menschen mit Lebensmitteln. Auch in Trier ist der Andrang so groß, dass bis auf Weiteres keine neuen Plätze vergeben werden können. Das hat der Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) bestätigt. Die Zahl der Bedürftigen auf der Warteliste beträgt nach Angaben des Verbands aktuell etwa 500 Personen.