Meinung : Nun ist der Investor gefragt

Wieder einmal ist in Trier ein denkmalgeschütztes Gebäude so lange sich selbst überlassen worden, bis es nicht mehr zu retten sein wird. Der Stadt dafür die Schuld zu geben, wäre unredlich. Denn nur wenn sie selbst Anfang der 90er Jahre das Gelände gekauft hätte, wäre es vermutlich nicht soweit gekommen.

Ist ein Gebäude in Privatbesitz, kann die Verwaltung nur agieren, wenn Gefahr im Verzug ist. Um das festzustellen, war aber ein Gutachten wie das nun vorliegende notwendig. Das war von den Vorbesitzern in den vergangenen mehr als 30 Jahre zwar mehrfach versprochen, aber niemals in Auftrag gegeben worden. Mehr Nachdruck hätte in dieser Zeit sicher geholfen. Aber ein solches Versäumnis lässt sich dem aktuellen Stadtvorstand nicht vorwerfen.