Wormeldingen/Wincheringen : Nun sind die Länder gefordert

Isabelle Marois und Christopher Hastings, Roman Zaremba und Ádám Rixer (von links) spielten beim Europatag auf der Moselbrücke Wincheringen. Karl Donkel, Vorsitzender der Initiative für Heimat und Kultur Wincheringen, sagte in seiner Ansprache: „Wir sind Europäer, wir gehören zusammen und das nun schon so lange. Dieser Virus erfordert einen verantwortungsvollen Umgang miteinander und keine geschlossenen Grenzen.“ Foto: Pia Donkel

Wormeldingen/Wincheringen Bürgermeister und Landräte der Kommunen an Mosel und Sauer haben ein gemeinsames Papier erarbeitet, in dem sie unter anderem das Ende der „unnötigen Grenzkontrollen“ fordern. Ihre Einführung erschwere „das gemeinsame, tief verflochtene tägliche Leben in der Grenzregion enorm.

Das öffentliche Leben, die wirtschaftlichen Beziehungen und die kommunale Kooperation haben bereits Schaden erlitten.“ Die Landräte und Bürgermeister aus den beiden Ländern erwarten, „dass Deutschland und vor allem die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland, sowie das Großherzogtum Luxemburg uns dabei unterstützen. Sie müssen uns den Stellenwert geben, den es in anderen Regionen der EU bei grenzüberschreitenden Kooperationen bereits gibt.“ Es bedürfe einer gemeinsamen handlungsfähigen Entscheidungsstruktur für gemeinsame örtliche Themen.