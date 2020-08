Gesundheit : Nur neue Fälle in der AfA Hermeskeil

Foto: dpa/Luna Flores

Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg sind am Freitag drei weitere Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Erreger gemeldet worden, alle in der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung für Asybegehrende (AfA) in Hermeskeil.

Für die Einrichtung gilt ein Aufnahmestopp. Zudem stehen die Bewohner unter Quarantäne. Dadurch erhöht sich die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen auf 450 (287 Landkreis und 163 Stadt Trier).

Aktuell gelten 18 Patienten aus dem Landkreis und vier aus der Stadt Trier als infiziert. Drei Patienten befinden sich in stationärer Behandlung in den Trierer Kliniken.

Die Neuinfektionen der vergangenen Tage sowie lokale Infektionsgeschehen machen laut Gesunheitsamt deutlich, dass weiterhin die Beachtung der Hygiene-, Abstands- und Kontaktregelungen im eigenen Interesse sinnvoll ist.

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg appelliert an alle Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten die Quarantänepflicht einzuhalten, sich unmittelbar nach Rückkehr testen zu lassen und bis zur Mitteilung des Testergebnisses zu Hause zu bleiben.

Nochmals wird auf die Möglichkeit hingewiesen, mittels des bei der Testung ausgehändigten QR-Codes sowie der Corona-Warn-App und der App „Mein Laborergebnis“ das Testergebnis selbst abzufragen und den Befund auch auszudrucken.