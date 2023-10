Natur Nutrias am Mattheiser Weiher: Warum es kein Fütterungsverbot gibt

Die Uferzone des Mattheiser Weihers ist für viele Tiere eine reich gedeckte Tafel. Denn Besucher bringen Haferflocken, Brotreste und inzwischen auch Möhren mit, um Ente und Co zu füttern. Vor gut anderthalb Jahren hat das seit vielen Jahren dort heimische Federvieh Konkurrenz bekommen. Nutrias sind dort nun heimisch geworden. Und immer noch bleiben die Menschen stehen, wenn die Nagetiere an Land kommen. Nutrias ernähren sich meist von Feldfrüchten, Blättern, Stängeln und Wurzeln von Wasserpflanzen, nagen aber keine Bäume an. Trotzdem bat bereits Anfang 2022 die Stadtverwaltung darum, die Tiere nicht zu füttern, um ihre Vermehrung nicht zu beschleunigen. Offensichtlich ist der Appell nicht erhört worden. Denn die Tiere werden weiterhin gefüttert. Es gibt zwar unterschiedliche Aussagen über die genaue Anzahl. Es ist jedoch offensichtlich so, dass sich die Zahl der Nutrias vergrößert hat.