Verkehr : Ob die Stadt Trier einen eigenen Blitzer-Anhänger kauft

Trier Die Entscheidung fällt vermutlich erst im Herbst: Ob die Stadt Trier einen eigenen Blitzer-Anhänger kauft, ist weiterhin unklar. Ein Ausschuss hat die Vor- und Nachteile diskutiert.

Das Ordnungsamt hat mit dem gemieteten Anhänger, auch Enforcement Trailer genannt, in der Testphase vom 17. Oktober 2019 bis 15. Januar in Trier 240 000 Euro eingenommen. Weniger als in den Jahren erwartet. In den Jahren zuvor hat die Stadt die Geschwindigkeiten nur mobil kontrolliert, also klassisch mit zwei Menschen aus einem Auto heraus.