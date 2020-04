Stadtverwaltung : OB-Sprechstunde: Trierer fragen live

Trier (red) Der Schulbetrieb wird ab dem 27. April teilweise unter Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen. Geschäfte dürfen seit Montag wieder öffnen, Abstandsgebote in der Öffentlichkeit und Versammlungsverbote gelten weiter.

Zu diesem und weiteren Themen, die die Stadt Trier betreffen, steht Oberbürgermeister Wolfram Leibe Rede und Antwort. Mit dabei sind Bürgermeisterin Elvira Garbes, Ordnungsdezernent Thomas Schmitt und die Leiter des Schul- und Jugendamtes, Hanno Weigel und Carsten Lang. Die Sprechstunde läuft am Freitag 24. April von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr im OK54 Bürgerrundfunk im Kabelfernsehen, im Live-Stream auf der Internetseite www.ok54.de/iptv, die über www.trier.de zu erreichen ist sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/OBWolframLeibe. Dort können Fragen während der Sendung als Kommentare gestellt werden. Fragen vorab per Mail an presse@trier.de