Politik : OB-Wahl in Trier am Sonntag: Wann steht das Ergebnis fest?

Rund 84.000 Menschen sind am 25. September in Trier wahlberechtigt. Foto: dpa/Robert Michael

Trier Am 25. September fällt die Entscheidung bei der Oberbürgermeisterwahl in Trier. An dieser Stelle finden Sie am Wahlabend die aktuellen Infos zum Stand der Auszählung.

Von 8 Uhr bis 18 Uhr dürfen die Wähler in Trier ihre Stimme abgeben. Danach könnte bereits das Endergebnis der OB-Wahl feststehen. Je nach Ausgang der Wahl am 25. September könnte es aber auch noch eine Stichwahl geben. Wir fassen zusammen, wie das Ergebnis zustande kommt und ab wann Sie mit den offiziellen Zahlen rechnen können.

Wo finde ich das Ergebnis der OB-Wahl 2022 in Trier?

An dieser Stelle halten wir Sie am Sonntag über alle Ergebnisse der Auszählung auf dem Laufenden. Wir empfehlen: Kehren Sie am Wahltag zu diesem Artikel zurück, um ab 18 Uhr die aktuelle Entwicklung der Zahlen zu verfolgen.

Ab wann gibt es ein Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl 2022?

Zehn Stunden haben die Wähler Zeit, um ihre Stimme abzugeben. Wer möchte, kann wie immer auch die Möglichkeit zur Briefwahl nutzen. Alle Wähler, die sich vor 18 Uhr in ihrem Wahllokal eingefunden haben, dürfen noch ihre Stimme abgeben. Wenn das letzte Kreuz gemacht ist, steht das Ergebnis fest – es muss nur noch ausgezählt werden. Die Auszählung in den einzelnen Wahllokalen kann anschließend ganz unterschiedlich lange dauern. Auch die Umschläge für die Stimmzettel der Briefwahl bleiben bis dahin verschlossen.

Im Gegensatz zu Wahlen auf Landes- oder Bundesebene gibt es für die OB-Wahl in Trier keine Hochrechnungen um Punkt 18 Uhr. Die Wähler brauchen also etwas mehr Geduld, bis die ersten Auszählungen abgeschlossen sind und veröffentlicht werden. Falls ein Kandidat oder eine Kandidatin einen großen Vorsprung hat, kann das Ergebnis bereits vor der Auszählung der letzten Kreuze klar sein. Falls es ein knappes Ergebnis wird, kann es aber auch mehrere Stunden nach der Schließung der Wahllokale noch auf jede Stimme ankommen.

Foto: Trierischer Volksfreund/TV-Archiv 10 Bilder Das sind die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Trier

Welches Ergebnis führt bei der OB-Wahl in Trier zur Stichwahl?

Die Wähler in Trier können sich zwischen drei Wahlvorschlägen entscheiden. Es treten an: Der Amtsinhaber Wolfram Leibe (SPD), Michael Molitor (CDU) und Vera Ganske (Die PARTEI). Es ist nur ein einziges Kreuz auf dem Stimmzettel erlaubt. Die Oberbürgermeisterwahl ist entschieden, wenn eine Person die absolute Mehrheit erreicht. Das heißt, die Person erhält mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen.

Falls der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen unterhalb der absoluten Mehrheit liegt, gibt es eine Stichwahl. Sie findet bei Bedarf am 9. Oktober 2022 statt und wird nur noch zwischen den beiden Personen mit dem höchsten Stimmenanteil ausgetragen. Das endgültige Ergebnis der OB-Wahl in Trier wird demnach spätestens nach der Stichwahl feststehen.

Für die Wähler ist der Ablauf der gleiche wie beim ersten Wahlgang. Nur der Stimmzettel sieht anders aus.

Wer ist wahlberechtigt?

Die Stadt Trier erklärt, dass rund 84.000 Menschen wahlberechtigt sind. Sie müssen zum Zeitpunkt der OB-Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Trier haben und EU-Bürger sein.

Wie lange bleibt der Oberbürgermeister von Trier im Amt?