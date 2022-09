Meinung : Warum nach der Wahl von Wolfram Leibe in Trier vieles nachdenklich macht

Meinung Trier Über die Mitbewerber hat sich Wolfram Leibe im Wahlkampf nie offiziell geäußert. Nur einmal indirekt. „Ich bin keine Mogelpackung“, sagte das amtierende und künftige Stadtoberhaupt Triers beim TV-Forum zur OB-Wahl und ging damit deutlich auf Distanz zur Konkurrenz.

Weiterer Verlierer neben der Demokratie: die CDU Trier. Es war kein Debakel für Molitor, sondern eins für seine Partei. Die hat nie in Erwägung gezogen, ein zugkräftiges personelles Angebot zu machen. Man hätte sich etwa um die im Saarland wohnende Ex-Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (hat an der Uni Trier studiert) oder die Schweicher Bürgermeisterin und frühere Trierer Wirtschaftsdezernentin Christiane Horsch bemühen können. Nun also geht es vom 1. April 2023 bis 31. März 2031 weiter mit Wolfram Leibe. Immerhin gibt es an dessen OB-Tauglichkeit keine Zweifel.