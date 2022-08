OB-Wahl Trier : Der Bub vom Dorf will Oberbürgermeister bleiben

Hoch, höher, Wolfram Leibe: 1,97 Meter misst Triers amtierender Verwaltungschef. Hier steht er am Aussichtspunkt in der Sickingenstraße auf dem Oberdeck eines Stadtrundfahrten-Doppeldeckerbusses. Foto: Roland Morgen

Trier Vor der Wahl des künftigen Stadtoberhaupts am 25. September porträtiert der TV die drei Kandidierenden. Heute ist der Amtsinhaber an der Reihe: Wolfram Leibe (SPD).

Wer Wolfram Leibe Samstags vormittags unverhofft in der Maar- oder der Paulinstraße begegnet, sollte sich nicht allzu sehr wundern. „Ich bin fast jeden Samstag dort. Das ist fester Bestandteil meiner Wochenend-Einkaufstour“, sagt er. „Ein liebgewonnenes Ritual, seit ich in Trier wohne.“ Und eines mit praktischem Nutzen. In der Bäckerei Olbertz kauft er „mit Mehrwert: Zu meinen geliebten Laugenbrezeln gibt es da immer ein freundliches Wort und schöne Begegnungen mit den Menschen in Trier-Nord.“

Und das nicht erst seit 2014, als der heute 62-Jährige auf seiner erstmaligen Wahlkampf-Tour einen größeren Bekanntheitsgrad in der Stadt erlangte. Bei Olbertz & Co. wurde er schon 2008 zum Stammkunden, als er die Leitung der Agentur für Arbeit in der Dasbachstraße übernommen hatte.

Info Wolfram Leibe und seine politischen Schwerpunkte Wolfram Leibe macht aus seinem Herzen keine Mördergrube: Auf die vom TV erbetene Nennung von drei Schwerpunktthemen für seine mögliche zweite Amtszeit will er sich ungern einlassen: „Das ist ein wenig kurz gesprungen. Klar, ich kann jetzt die Oberbegriffe Klima, Verkehr, Umwelt nennen, würde es aber gerne etwas anders machen: Wir müssen es schaffen, wieder eine Haushaltslage zu bekommen, die uns Spielraum für Investitionen gibt. Insbesondere in den Bereichen Arbeiten und bezahlbares Wohnen sowie für Jugend, Familie und Senioren. Gesellschaftsrelevante Themen können wir nicht losgelöst voneinander betrachten. Und wir brauchen Hilfe aus Mainz und Berlin. Da setzte ich auf unsere Abgeordneten und will zum Wohle Triers weiterhin eng mit ihnen und Ministerpräsidentin Malu Dreyer zusammenarbeiten.“

2012 wechselte er in die Geschäftsführung in der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart. Doch er kam zurück in die Stadt, die er „schnell genauso liebgewonnen hatte wie Freiburg“. Seit dem 1. April 2015 ist Leibe Chef im Rathaus am Augustinerhof – ein Job, der dem SPD-Mann gewiss nicht in die Wiege gelegt worden ist.

Wie Wolfram Leibe nach Trier kam

Es war im Frühsommer 1960, als der Sohn eines Bergmanns und einer Postzustellerin in Grißheim, einer 1000-Seelen-Gemeinde bei Freiburg, das Licht der Welt erblickte – „als letzte Hausgeburt im Ort!“

Der acht Jahre ältere Bruder wurde eher gradlinig Polizist, während Wolfram einen Zickzackkurs hinlegte: Nach dem Hauptschulabschluss auf die Wirtschaftsschule, Mittlere Reife, Abi und dann Jura-Studium (Freiburg, Hamburg) – der Türöffner für eine Kariere weit über die badische Heimatregion, aber eben auch keine Selbstverständlichkeit für den, wie er sagt, „Bub vom Land. Dazu stehe ich.“ Seine Eltern („Wir stemmen das!“) hätten sich krummgelegt, um ihn zu unterstützen.

Wolfram Leibe bei der Einschulung 1966. Foto: privat

Nach vielen Jahren des „Berufspendlerdaseins“ sind Leibe und seine Frau Andrea Sand (57), Professorin der englischen Sprachwissenschaft an der Uni Trier, mit Tochter Pauline (22, Studentin) in Deutschlands ältester Stadt „als Familie gelandet“. Seit 2018 wohnen sie auf dem Petrisberg.

Favorit für die OB-Wahl in Trier 2022? So bezeichnet sich Wolfram Leibe nicht

Wie es weitergeht, „das entscheiden die Wählerinnen und Wähler“, sagt Leibe und weist die Favoritenrolle weit von sich, macht aber kein Hehl daraus, dass er „sehr gerne weitermachen würde“ als Stadtoberhaupt: „Es gibt noch viel zu tun, was sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren aus vielerlei Gründen nicht im gewünschten Tempo hat vorantreiben lassen.“

Corona, Amokfahrt, Kyllflut, Ukraine-Krieg – „Wir müssen aber auch unseren ureigenen Herausforderungen gerecht werden.“ Leibe nennt als Beispiele das Projekt Feuerwache und die Theatersanierung („Ich bin dabei, beides auf den Weg zu bringen“) und die Konsolidierung des städtischen Haushaltes („Vor Corona war Land in Sicht“). Kurz gefasst: also die Früchte des unter seiner Regie gesäten auch selbst ernten? Leibe widerspricht nicht.

Dass ihm der Spitzenjob im Rathaus weiterhin Spaß macht und ihn sehr motiviert, zeigt er bei vielen Gelegenheiten. Er absolviert – nicht erst in Wahlkampf-Zeiten – ein immenses Maß an Terminen auch außerhalb „normaler Arbeitszeiten“: „Aber warum auch nicht? Meist gehe ich auf Einladung zu Veranstaltungen. Wenn der Besuch des Oberbürgermeisters gewünscht ist, dann wäre ich doch ein schlechter Amtsinhaber, wenn ich nicht hinginge.“ Außerdem sei das keine Einbahnstraße: „Ich rede mit den Menschen, erfahre viel über unsere Stadt und lerne dabei. Das ist für mich wichtig und gibt wertvolle Impulse.“ Wer das Gespräch mit ihm suchen will, wird auch in der Menge leicht fündig: Der 1,97-Meter-Mann ist eine wahrhaft herausragende Persönlichkeit und bewahrt stets Haltung und Fassung.

Ihn zu ärgern, ist schwer. Ausnahme: „Wenn man mich als Schwaben bezeichnet. Ich bin Badener.“

Manchmal taucht Leibe spontan auch völlig unangemeldet auf: Etwa im Moselstadion („Ich bin stolz auf die Eintracht. Sie ist wieder ein gutes Aushängeschild für Trier“), aber auch bei den Rollis und den Römerstrom-Gladiators, oder beim Open-Air-Kino in der Tufa. Womit wir bei Kultur wären: „Das ist neben miteinander kochen unser Hobby. Meine Frau und ich sind sehr froh, dass das Angebot nun wieder üppig ist“, betont Leibe, der in Trier zum Riesling-Fan geworden ist, aber mit dem „Nationalgetränk“ Viez „fremdelt“.

Was kommt nach der OB-Wahl, falls es für ihn nicht reicht?

Und was ist, wenn er am 25. September (Termin für eine eventuell notwendige Stichwahl: 9. Oktober) nicht in seinem Amt als Stadtoberhaupt bestätigt wird? „Dann geht die Welt nicht unter, und ich werde in jedem Fall bis zum letzten Arbeitstag am 31. März 2023 professionell weitermachen und selbstverständlich meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger einarbeiten.“