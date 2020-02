OB Leibe: Medizinstudium in Trier startet noch in diesem Jahr

Im Brüderkrankenhaus (Bild) und im Mutterhaus Trier sollen Mainzer Medizinstudenten in Zukunft ihr praktisches Jahr absolvieren können. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Roland Morgen

Trier Medizinstudenten können laut Oberbürgermeister Wolfram Leibe einen Teil ihres Studiums ab dem Wintersemester 2020/21 in Trier absolvieren. Bei einem Gespräch mit Vertretern der beiden Trierer Krankenhäuser habe es grünes Licht für das neue Angebot gegeben, sagte Leibe am Freitagabend bei der Öko 2020 im Messepark Trier. Die offizielle Bestätigung steht noch aus.

Rund 100 Zuhörer bei der Eröffnungsfeier der Öko-Messe erfuhren zuerst die Neuigkeit. In seinem Grußwort erzählte Oberbürgermeister Wolfram Leibe dem überraschten Publikum sichtlich stolz von einem Treffen mit Vertretern des Brüderkrankenhauses und des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen vom selben Tag.

Demnach hat es endlich einen Durchbruch gegeben bei dem Bestreben, angehenden Ärzte das praktische Jahr ihrer Ausbildung in Trier zu ermöglichen. Diese Kooperation soll die Unimedizin in Mainz entlasten und den beiden Trierer Krankenhäusern Nachwuchs sichern, so die Hoffnung des Landes (der TV berichtete).