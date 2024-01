Stationäre Angebote und ein Kältebus Obdachlos bei eisigen Temperaturen – Wie in Trier geholfen wird

Die Kälte beißt. Schon kleinere Erledigungen in der Innenstadt werden zur Überwindung. Das ist derzeit auch an der geringen Frequenz in der Fußgängerzone von Trier erkennbar. Auch die bekannten Plätze, an denen sich üblicherweise Obdachlose aufhalten, sind verwaist. Aber wo sind gerade die Menschen, die aufgrund ihrer prekären Lebenslage in der Regel öffentlich sichtbar sind?