Ukraine-Konflikt : „Es ist Krieg in Europa“ – Trierer OB Wolfram Leibe verurteilt russischen Einmarsch

Trier Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat heute vor dem Trierer Rathaus die Flagge des Friedensbündnisses Mayors for Peace gehisst – und äußert sich zu der aktuellen Ukraine-Krise.

Mayors for Peace, Bürgermeister für den Frieden – so heißt ein Zusammenschluss von über 8000 Städten in über 160 Ländern, dem auch der Oberbürgermeister der Stadt Trier angehört. Am Donnerstag hat Oberbürgermeister Wolfram Leibe erneut die Flagge der Mayors for Peace vor dem Trierer Rathaus am Augustinerhof gehisst.