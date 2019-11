Bildung : Kleine Nachhaltigkeitsprofis erhalten Auszeichnungen

Trier Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat Kindern die Zukunfts-Diplome der Lokalen Agenda 21 überreicht und sorgte für eine Überraschung.

50 Kinder und vier Hortgruppen haben in der Trommelschule Akom La Engel ihre Zukunfts-Diplome erhaltenSie alle haben zwischen April und Oktober mindestens sechs Veranstaltungen des jährlich stattfindenden Nachhaltigkeitsprogramms der Lokalen Agenda 21 besucht und sich somit die Auszeichnung als Nachhaltigkeitsprofis verdient. Kinder und Eltern waren gefesselt von der Atmosphäre, als sie den bunten Fußstapfen in den Saal des Trommelstudios Akom La Engel folgten.

Sophie Lungershausen, Geschäftsführerin der Lokalen Agenda 21 Trier, bedankte sich bei allen Unterstützern und Veranstaltern, ohne die das Zukunfts-Diplom gar nicht möglich wäre. Besonders staunte das Publikum, als Oberbürgermeister Wolfram Leibe mit einem gelben Fußabdruck die Bühne betrat, auf dem die Frage stand: „Trinkst du regelmäßig Leitungswasser?“ Ganz klar wussten die Kinder über die Trierer Trinkwasserbrunnen Bescheid und stellten dem Oberbürgermeister ganz konkrete Fragen dazu. Ein besonderer Höhepunkt war die Vorführung eines Films, der im Rahmen einer Veranstaltung zum Zukunfts-Diplom und der Maßnahme „Triers Zukunft“ des Trierer Aktionsplans in einem Workshop vom Offenen Kanal 54 von einigen Kindern selbst erstellt worden war. Darin erzählten die mitwirkenden Kinder von ihren Wünschen und Ideen, wie Trier in Zukunft nachhaltiger gestaltet werden soll.

Ganz mutig übergab Absolventin Delia Reiz anschließend Oberbürgermeister Leibe eine Schatulle, die den Film beinhaltete und überreichte ihm somit symbolisch die Wünsche der Trierer Kinder für die Zukunft.

Danach leitete Sophie Lungershausen zum – von vielen freudig erwarteten – größten Programmpunkt des Tages über, der Auszeichnung der Diplomanden. Sie sind zu echten Experten in Sachen Nachhaltigkeit geworden.

Besonders aufregend war es für die Kinder, dass sie ihre Auszeichnung dieses Jahr vom Oberbürgermeister persönlich entgegennehmen durften. Während der Vergabe der Diplome hieß es oft: „Ich habe viel gelernt und kann den Besuch der Veranstaltungen sehr empfehlen!“

Dann kam Trubel in die Veranstaltung. Nachdem alle Anwesenden inklusive des Oberbürgermeisters Wolfram Leibe noch zusammen mit dem Besitzer der Trommelschule, Matthias Engel Koch, getanzt und gesungen hatten, stürmten die Kinder zum angekündigten Markt der Möglichkeiten. Zahlreiche Veranstalter des Zukunftsdipoms hatten sich dafür eingesetzt, den Kindern ein spannendes Programm für den Nachmittag aufzubauen. Und so gab es viel zu entdecken: Am Tisch vom Triki Büro konnten die Kinder mit einfachen Materialien Spiele ausprobieren und beim Upcycling-Workshop des Stadtmuseums Trier aus alten Stoffen kreative Bilder gestalten.