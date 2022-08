OB-Wahl Trier : Jetzt ist es offiziell: Drei Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Trier

Trier Es war zwar nur eine Formalie, aber erst nach der Sitzung des städtischen Wahlausschusses steht nun offiziell fest: Zur Trierer Oberbürgermeisterwahl am 25. September sind drei Bewerber zugelassen.

Wahl am 25. September : Oberbürgermeisterwahl in Trier: Bewerber Reiner Wagner zieht zurück

Der aus sechs Mitgliedern der Stadtratsfraktionen bestehende Wahlausschuss unter Leitung von Wahlleiterin und Bürgermeisterin Elvira Garbes bestätigte am Donnerstag die formal korrekten Bewerbungen von Michael Molitor für die CDU, Wolfram Leibe für die SPD und Vera Ganske für die Satire-Partei „Die Partei“. Damit wurden alle aktuellen Bewerbungen zur Wahl am 25. September zugelassen.

Am Montag, 29. August, öffnet das Briefwahlbüro im früheren Bürgeramt im Rathaus am Augustinerhof. Ab diesem Termin können Bürgerinnen und Bürger dort Briefwahlunterlagen beantragen, abholen oder auch direkt dort wählen. Die dafür nötigen Wahlunterlagen will die Stadt in den nächsten Tagen an alle wahlberechtigten Trierer verschicken.