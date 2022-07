Meinung : Wie soll das denn gehen?

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Am 8. August, also in gut zwei Wochen, endet die offizielle Bewerbungsfrist für die Trierer Oberbürgermeisterwahl. Und drei Wochen lang wollen die Grünen sich noch Zeit geben für die Entscheidung, ob sie mit einem eigenen Kandidaten oder einer eigenen Kandidatin ins Rennen gehen.