Oberverwaltungsgericht : Oberverwaltungsgericht lehnt Eilantrag von Triererin ab

Trier/Koblenz Eine Triererin wollte die Unterscheidung zwischen Flächen unter und über 800 Quadratmetern per Eilantrag kippen.

Derzeit ist bei einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern ein Mensch pro zehn Quadratmeter erlaubt. Bei größeren Märkten gilt Folgendes: Für die Fläche, die 800 Quadratmeter übersteigt, erhöht sich die erlaubte Kundenzahl nur um einen Kunden pro 20 Quadratmeter. Beispiel 1: In einem Markt mit 800 Quadratmetern Fläche dürfen sich gleichzeitig 80 Kunden aufhalten. Beispiel 2: In einem Markt mit 1000 Quadratmetern Fläche dürfen sich 90 Kunden aufhalten (und nicht etwa 100).

Gegen diese Regelung hat eine Betreiberin dreier Lebensmittelmärkte in Trier einen Eilantrag gestellt. Das Verwaltungsgericht Mainz gab dem Eilantrag statt. Außerdem stellte das Gericht fest, dass die Antragstellerin nicht verpflichtet sei, bei der Steuerung des Zutritts zu ihren Märkten die festgelegte Personenbegrenzung zu beachten.

Diesen Werdegang teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz am Montag mit, das sich in zweiter Instanz mit dem Fall beschäftigte und dabei zu einem anderen Beschluss kam.

An bestimmten Stellen wie Bedientheken oder Sonderverkaufsflächen komme es zu Ansammlungen und Warteschlangen. Diese seien umso größer, je mehr Kunden im Markt seien.

Die Wahrscheinlich­keit einer Verletzung des Abstandsgebots steige mit der Personenzahl einer Kundenansammlung, die in großflächigen Lebensmittelmärkten deutlich höher ausfallen könne als in kleineren Märkten, befand das Gericht. Die in der Corona-Bekämpfungsverordnung festgelegte Begrenzung sei damit nicht gleichheitswidrig.