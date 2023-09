Haus und Garten Klebefallen im Garten als tödliche Gefahr für Vögel und Fledermäuse

Wenn im Herbst die Temperaturen sinken, schlüpfen die Frostspanner. Die Weibchen dieser Schmetterlinge sind flug­unfähig und klettern besonders gerne an Obstbäumen hoch. Die Männchen schwärmen nachts auf der Suche nach ihnen in die Baumkronen. Nach der Paarung werden die Eier in Ritzen der Rinde abgelegt. Daraus entwickeln sich im folgenden Frühling zur Zeit des Blatt­­austriebs die Frostspanner­raupen. Diese können ganze Bäume kahl fressen. Deshalb gelten sie als Schädlinge. Um zu verhindern, dass Obstbäume und andere Gehölze von Frost­spannern befallen werden, empfehlen viele Gartenbauvereine Leimringe am Stamm der Bäume. Die weiblichen Frostspanner bleiben auf ihrem Weg nach oben daran kleben. Die Barriere verhindert so die Paarung. Die nicht trocknenden Klebstoffe auf den Leimringen werden als besonders umweltfreundlich beworben, da sie keine giftigen Chemikalien in die Natur abgeben.