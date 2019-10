Fest : Öffentliche Schulfeier der Freien Waldorfschule Trier

Foto: Freie Waldorfschule Trier

Trier In einer öffentlichen Schulfeier der Freien Waldorfschule Trier am Samstag, 19. Oktober, um 11 Uhr in der Europahalle Trier präsentieren die Schüler der Klassen eins bis zwölf, was sie im Unterricht erarbeitet haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Das sind Gedichte, Lieder, kleine und größere Spiele, Auszüge aus dem Eurythmieunterricht oder andere kleine Bühnenstücke. Im Wechsel von Zuschauen und Vorführen entsteht so eine facettenreiche Darbietung aus Sprache, Bewegung und Musik. Die Monatsfeier ist in gewissem Sinne das „Herz“ der ganzen Waldorfpädagogik; die Klassen zeigen einander, was sie im täglichen Unterricht erlernt haben, so dass für den Zuschauer ein lebendiges Bild quer durch alle Altersstufen entsteht.

Ergänzt werden die musikalischen, literarischen und künstlerischen Darbietungen der Schüler durch Werkstücke aus dem Kunstunterricht und Infostände zur Waldorfpädagogik. Die Feier bietet so eine gute Gelegenheit, um sich einen Einblick in die Unterrichtsarbeit der Schule zu verschaffen.