Nach Björn Swansons Rückzug Wo bleibt der neue Pächter: Öffnet der Biergarten Benedict zum Saisonstart oder nicht?

Nachdem sich der Berliner Sternekoch Björn Swanson aus dem Biergarten Benedict verabschiedet hat, ist es ruhig auf dem Gelände an der Sichelstraße geworden. Zu den Gründen seines Weggangs wollte sich der sonst so eloquente Swanson gegenüber dem Volksfreund nicht äußern. Die Kommunikation übernahm statt seiner Markus Friedrich, Eigentümer des Biergartens und des angrenzenden sanierungsbedürftigen Central-Hotels/Stadthof Fetzenreich sowie des Hotels Römischer Kaiser (der TV berichtete). Was passiert denn jetzt mit dem Biergarten in bester Stadtlage, hatte der Volksfreund Mitte Januar gefragt. Fällt er zurück in einen Dornröschenschlaf oder geht es dort gastronomisch weiter?