Passen die Schlittschuhe noch? Winterland Trier: Frank Rohles singt zur Eröffnung

In diesem Jahr gibt es Neuerungen. Veranstalter Josef Gombold: „Wir ermöglichen Menschen mit Gehbehinderung, Spaß in unserem Winterland zu haben.“ Zudem gibt es dieses Jahr neue Schlittschuhe. Mitgebrachte Schuhe kann man vor Ort schleifen lassen. Gombold spricht von Investitionen in Licht- und Musiktechnik. Die Auswahl an Getränken sei erweitert worden. Ein Glühwein kostet in diesem Jahr vier Euro. Und das Glaspfand wurde von zwei auf drei Euro erhöht.