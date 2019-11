Kirche : Ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag

Trier Seit mehr als 40 Jahren ist es Tradition, den Abend des Buß- und Bettages mit einem ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Am Mittwoch, 20. November, 19 Uhr, laden der Evangelische Kirchenkreis Trier, die Evangelische Kirchengemeinde Trier sowie das Bistum Trier in die Evangelische Kirche zum Erlöser in Trier (Konstantin-Basilika) ein.

Bischof Stephan Ackermann, sowie Manfred Rekowski, der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, leiten gemeinsam den Gottesdienst, die Predigt hält Bischof Stephan Ackermann.

Thematisch geht der Gottesdienst in diesem Jahr der Frage nach, was Buße angesichts der Klimakrise bedeuten kann. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Kirchenchören aus Biewer und Ehrang unter der Leitung von Kantor Axel Simon, dem Chor Singflut St. Matthias unter der Leitung von Kantorin Jutta Thommes sowie von Kirchenmusikdirektor Martin Bambauer an der Orgel.