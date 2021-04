Glaube : Pilgerweg zur Klimagerechtigkeit

Trier Im Rahmen der Heilig-Rock-Tage greift der Ökumenische Pilgerweg am Montag, 19. April, von 14 bis etwa 15 Uhr das Thema Klimagerechtigkeit auf. Er will damit an die 60 Jahre der Bolivien­partner­schaft des Bistums anknüpfen.

Corona­bedingt gibt es den Pilgerweg nicht im Trierer Palast­garten, sondern digital. Auch bei dieser Veranstaltungsform werden an drei „Stationen“ Impulse gegeben, die die Teilnehmenden zu eigenen Gedanken und zum Gebet anregen sollen.