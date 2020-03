Kostenpflichtiger Inhalt: Restaurants müssen schließen : Offener Brief an die Stadt: Trierer Gastronomen fordern Hilfe in der Krise

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Trier Die Landesregierung in Mainz kündigt an, dass Gastronomien ab heute Nacht Essen nur noch zum Mitnehmen anbieten dürfen. Die Trierer Gastronomen haben Sorge um den Fortbestand ihrer Lokale. Volksfreund.de liegt ein offener Brief vor, mit dem sich Gastronomen geschlossen an den Oberbürgermeister wenden.

Restaurants und Eisdielen in Rheinland-Pfalz müssen ab heute Nacht 24 Uhr schließen und dürfen nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Die Trierer Gastronomen stellt das vor enorme Herausforderungen. Sie fürchten um ihre Unternehmen. Das haben 19 Lokalbesitzer Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Ordnungsdezernent Thomas Schmitt in einem offenen Brief mitgeteilt. Darin fordern sie „schnelle und unkomplizierte Hilfe“, damit auch kleinere Betriebe die kommenden vier bis sechs Wochen zu überstehen.

Alle bisherigen Beschlüsse wie die Bereitstellung von Überbrückungskrediten würden die finanziellen Probleme nur aufschieben, heißt es in dem Brief. Die Gastronomen benötigten stattdessen Soforthilfen. Dafür seien rechtliche Klarheit und eindeutige Ansagen seitens der Stadt wichtig, ohne die die Lokalbesitzer keine Soforthilfen beantragen könnten.

Der offene Brief im Wortlaut:

„COVID-19: Offener Brief der Trierer Gastronomen an den Oberbürgermeister der Stadt Trier,Hr. Wolfram Leibe und den Dezernenten, Hr. Thomas Schmitt, wegen der dramatischen Situation in der Gastronomie

Wir sehen und fühlen, dass die Verantwortlichen der Stadt Trier und des Gesundheitsamtes einen guten und professionellen Job machen, um zu verhindern, dass sich die Pandemie noch weiter ausbreitet. Dafür hier einmal ein großes Dankeschön!

Wir Gastronomen aus Trier haben momentan sehr große Sorge um den Fortbestand unserer Unternehmen, aber noch mehr um die Unversehrtheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter. Deshalb benötigen wir schnelle und unkomplizierte Hilfe, um unseren Verpflichtungen nachkommen zu können und eine klare Aussage, mit welchen öffentlichen Zuschüssen und Hilfestellungen zu rechnen ist, damit unsere Mitarbeiter und wir bestmöglich durch diese Krise kommen.

Wenn jetzt nicht für Klarheit und echte finanzielle Soforthilfe gesorgt wird, werden einige unserer Kollegen, insbesondere kleinere Betriebe, die nächsten 4-6 Wochen nicht überleben. Dadurch würde ein gutes Stück der Attraktivität und Vielfalt von Trier wegfallen. Von den Entlassungen und Mindereinnahmen wollen wir an dieser Stelle erst gar nicht reden.

Wir wissen, dass Sie Ihr Bestes tun, und gerade Sie unter enorm großem Druck stehen und bereits einige Maßnahmen zur Unterstützung getroffen haben. Trotzdem müssen wir Ihnen mitteilen: Diese Maßnahmen sind erste Schritte, sie werden aber viele von uns nicht retten können. Alle bisher getätigten Beschlüsse, wie beispielsweise die Bereitstellung von Überbrückungskrediten, sorgen für Aufschub der Probleme, aber leider nicht für nachhaltige Lösungen!

Wir kommen aktuell nicht an die Soforthilfen, das bedeutet: Die meisten von uns müssten sich womöglich bis zum Ende des nächsten Monats in die Insolvenz begeben.

Was wir brauchen, sind klare Ansagen und verbindliche Zusagen.

Ansagen zum Beispiel, dass die bereits geschlossenen Betriebe auf Grund des Infektionsschutzgesetzes schließen mussten.

Dass die nun beschlossene, behördlich veranlasste Schließung der Gastronomiebetriebe, als Ergebnis des Infektionsschutzgesetzes erfolgte.

Wir brauchen rechtliche Klarheiten, denn diese Zeiten fordern unbürokratische Soforthilfe!

Was wir jetzt gezielt brauchen, um in der Zukunft weiter existieren zu können:

Sofortige und 100 prozentige Kostenübernahme aller Bruttogehälter (Vollzeit und Teilzeit) –

denn ohne Trinkgeld reichen 60 – 67% Prozent Kurzarbeitergeld nicht aus.

Fortzahlungen für ausgefallene Arbeitsstunden für unsere Minijobber*innen und der Auszubildenden.

Steuernachlässe anstelle von Stundungen und Aufschiebungen

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 01.06.2021

Rechtlicher Schutz vor Vollstreckungsmaßnahmen aufgrund von Dauerschuldverhältnissen (Miet-, Leasing- und Kreditverträge)

Bitte bedenken Sie, dass es in der Gastronomie und in der Hotellerie keinen Nachholeffekt gibt. Eine Speise, welche wir heute nicht verkaufen, wird in zwei Monaten auch nicht verkauft. Sollten unsere Räumlichkeiten heute leer stehen, können in den nächsten Monaten nicht doppelt so viele Gäste zu uns kommen. Die Ausgaben werden weiterlaufen, können aber nicht mehr beglichen werden.

Lassen Sie uns jetzt schon über die Gestaltung der Zukunft nachdenken und aktiv angehen, damit wir etwas haben auf das wir bauen können.

Mögliche Maßnahmen sind:

Herabsetzung der Mehrwertsteuer auf 7%

Ausweitung der Terrassenkonzessionen (Mehr Ausgehbedarf nach wochenlangem Zuhause

sitzen)

Unbürokratische Gestattungen für Veranstaltungen

Verzicht auf Vergnügungssteuer

Verzicht auf die Gebühren für die Terrassenkonzessionen

Hier fordern wir schnelle und konkrete Antworten

Wir zeigen uns solidarisch mit den Maßnahmen der Stadtführung (reduzierte Gästeanzahl, höherer Aufwand im Servicebereich, max. Gruppengrößen, tragen von Einmalhandschuhen, tägliche Flächendesinfektionen, Abstandsregelungen, Anweisungen des Robert Koch Instituts zu 100% einhalten, etc.), jetzt wollen wir diese Solidarität auch für uns einfordern. Solidarität ist keine Einbahnstraße!

Uns ist bewusst das dies nicht alles auf kommunaler Ebene umsetzbar ist, doch bitten wir Sie dies an geeigneter Stelle mit Nachdruck anzubringen und alles in Ihrer Macht Stehende zu tun. All diese Maßnahmen zielen darauf ab, entgangene Umsätze zum Teil zu kompensieren und die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter jetzt und in der Zukunft nachhaltig zu sichern, ebenso um jetzt dringend benötigte Kredite später zurück führen zu können.

Ein vielfältiges Angebot an Kultur und Gastronomie macht die Attraktivität und Lebensqualität einer Stadt aus. Dies gilt es zu erhalten. Nach dieser Pandemie braucht Trier wieder Orte des gesellschaftlichen Lebens, und das in bunter Vielfalt.

Wir waren und werden auch in Zukunft immer für Trier da sein, denn Trier ist UNSERE Stadt!

Helfen Sie uns bitte, eine Basis für unser Fortbestehen zu schaffen. Bleiben Sie bitte alle gesund!

Vielen Dank, mit den besten Grüßen