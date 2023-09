20 Jahre Arena Trier Neuer Name und neue Technik: So feiert die Arena Trier Geburtstag

Aufmerksamen Stadtbus-Nutzern ist es schon vor Wochen aufgefallen. Statt wie bisher Arena Trier heißt die je nach Fahrtrichtung letzte oder erste Haltestelle in der Herzogenbuscher Straße jetzt SWT-Arena. Nun prangt auch der neue Name weithin sichtbar an der Fassade von Triers Großraumhalle in der Nordstadt, die im Gegensatz zu international bekannten „Kolleginnen“, wie der Berliner Mercedes-Benz-Arena oder Lanxess-Arena Köln, bisher keinen Namenspartner hatte.