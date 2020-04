Trier : Ohne Einlasskontrolle geht derzeit nichts

Trier Regeln zur Eindämmung der Corona-Epidemie gelten auch am Wochenende. Weil das einige Bürger nicht so gesehen haben, müssen sie nun zahlen.

Sehr viel Licht. Jedoch auch etwas Schatten. Das sind nicht die Wetteraussichten. Das ist die Bilanz der Stadtverwaltung Trier bezüglich der Einhaltung der Corona-Regeln. So gab es Kontrollen in der Fußgängerzone, wo am Sonntagvormittag rund 60 Personen, zur Mittagszeit rund 130 Personen unterwegs waren. Am späten Nachmittag gab nach Auskunft der Pressestelle der Stadtverwaltung Trier ein Bürger den Hinweis auf „Hunderte Personen“ am Zurlaubener Ufer. Eine Kontrolle ergab eine Zahl von rund 80 Besuchern, die einzeln oder paarweise oder als Familie unterwegs waren und die Abstände einhielten. Am westlichen Moselufer war der Kommunale Vollzugsdienst ebenfalls unterwegs sowie in Kleingartenanlagen.