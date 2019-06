Klasse-Projekt : Ohne Partner geht es nicht

Der Trierische Volksfreund hatte alle Partner des Schulprojekts KLASSE! in die Arena Trier eingeladen. Foto: TV/Björn Pazen

TRIER Sponsorenveranstaltung des Trierischen Volksfreunds bringt alle Förderer des KLASSE!-Projekts in der Arena Trier zusammen.

KLASSE! und Mini-KLASSE! sind gemeinsam das größte Schulprojekt im ehemaligen Regierungsbezirk Trier. Jahr für Jahr nehmen rund 6000 Kinder und Jugendliche an den Medienprojekten des Trierischen Volksfreunds teil, so kamen seit 1998 bereits weit über 120 000 Schüler in den Genuss, sich im Unterricht mit den Themen Medien und Tageszeitung zu befassen.