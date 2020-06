Kordel : Bewusst Geräusche wahrnehmen

Kordel Die Grundschule hat einen besonderen Koffer bekommen. Der macht Kinder und Lehrer fit für den Umgang mit Medien.

Im Rahmen der rheinland-pfälzischen Woche der Medienkompetenz hat die Grundschule in Kordel von Thomas Schmid, Geschäftsführer der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest, einen roten Hörkoffer überreicht bekommen.

Thomas Trabusch, Fachleiter für Grundschulbildung und Musik und Lehrer in Kordel, nutzt die Methoden des Hörförder-Projekts Ohrenspitzer schon seit Jahren: „Ich freue mich, die Inhalte des Koffers nicht nur in der Arbeit mit den Kindern einzusetzen, sondern auch junge Kolleginnen und Kollegen, die ich im Rahmen der Lehrerausbildung und -fortbildung betreue, mit Ohrenspitzer vertraut zu machen.“ Marco Bamberg, Schulleiter der Grundschule in Kordel, bedankte sich im Namen der Schüler, die im Anschluss demonstrierten, dass sie sich schon kreativ mit dem Thema Zuhören auseinandersetzen.