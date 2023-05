Wiesn-Wirt äußert sich Ausgezapft: Warum das Rioler Oktoberfest ausfällt

Ausgelassene Stimmung in bayerischen Trachten am Triolago-Freizeitsee in Riol - das ist jetzt wohl Geschichte. Auf Facebook wendet sich Wiesn-Wirt Hans-Jürgen Lichter am Donnerstagnachmittag auf Facebook an die Freunde und Unterstützer: „Mit großem Bedauern müssen wir mitteilen, dass wir das Rioler Oktoberfest leider nicht mehr durchführen können. Der Grund dafür ist, dass uns der ursprüngliche Veranstaltungsort nicht mehr zur Verfügung steht.“