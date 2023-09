Punktlandung Darum heißt es Ballonsport: So viel Arbeit steckt in einer schwerelosen Ballonfahrt über den Wolken

Wenn eine Ballonfahrt ansteht, müssen alle Beteiligten oft sehr früh aufstehen. Das habe auch ich gemerkt, als ich mich gemeinsam mit Olaf Maus und seinem Stiefsohn Philipp am frühen Samstagmorgen um 5 Uhr auf den Weg zum Föhrener Flugplatz gemacht habe. Früh morgens und spät abends herrschen die besten Wetterbedingungen für eine Fahrt, erklärt Philipp. „Gerade im Sommer eignen sich die Randzeiten am Tag für eine Fahrt am besten. Dann ist es weniger böig als beispielsweise am Mittag, und wir können die Thermik besser nutzen“, sagt der 21-Jährige. Thermik ist die im Allgemeinen warme, aufsteigende Luft, die dem Ballon zusätzlichen Auftrieb verschafft.