Kommunalpolitik : „Wir werden sehen, ob man den Parkplatz am Monte Petris braucht“

„Wir werden sehen, ob man den Parkplatz am Monte Petris braucht“

Will den Durchgangsverkehr durch Alt-Kürenz reduzieren und sieht Optimierungsbedarf bei der Busanbindung des Petrisbergs: der Kürenzer Ortsvorsteher Ole Seidel. Foto: Hans Krämer

Trier Triers neue Ortsvorsteher im Interview: Der Kürenzer Ole Seidel (Grüne) will mehr Busse und weniger Autos auf dem Petrisberg. Auch für den Verkehr im alten Ortsteil hat er neue Vorstellungen.

Ole Seidel (47), Ortsvorsteher von Kürenz, ist Geschäftsführer der von ihm vor 20 Jahren gegründeten Firma alta4, die Geoinformationssysteme entwickelt. Der gebürtige Bonner, der in der vergangenen Wahlperiode die Grünen im Bauausschuss vertreten hat und seit der Kommunalwahl auch im Stadtrat sitzt, ist verheiratet und hat zwei sechs- und achtjährige Töchter.

Was steht auf Ihrer Agenda als Ortsvorsteher von Kürenz?

Ole Seidel: „In Kürenz sind viele große Projekte angestoßen: Burgunderviertel, Walzwerk, Grüneberg-Tangente. Die gilt es nun zu begleiten – da gibt es noch viel Spielraum bei der konkreten Umsetzung. Ich bin nicht wirklich happy darüber, dass der Edeka-Markt von der Schönbornstraße nur über die Schienen hinüber nach Kürenz verlegt werden soll. Das bringt für die Nahversorgung in unserem Stadtteil wenig. Ich würde ihn lieber ins Walzwerk integrieren. Der neu entstehende Wohnraum wirkt sich auf die soziale Infrastruktur aus: Wir müssen überlegen, wo die Kinder aus dem Burgunderviertel und dem Walzwerk betreut werden sollen. Und wir brauchen eine Perspektive für unsere Grundschule, wenn die Egbert-Kinder in einigen Jahren zurück nach Trier-Ost ziehen.“

Was planen Sie außerdem?

Seidel: „Wir müssen den Durchgangsverkehr durch Alt-Kürenz reduzieren. Er läuft durch viele kleine Straßen, fast der gesamte Stadtteil liegt an Verkehrswegen, dadurch fehlt eine Ortsmitte. In der Domänenstraße sind die Fußgängerwege teilweise nur 60 Zentimeter breit – das sind unhaltbare Zustände. Das Walzwerk-Gelände muss angebunden werden, dafür gibt es noch keine überzeugende Lösung. All das müssen wir im Rat, mit den Bürgern, der Verwaltung und den Investoren diskutieren.“