Fahrbahn wird erneuert Olewiger Straße in Trier gesperrt: So sieht es vor Ort aus (Fotos)

Wegen Sanierung der Fahrbahn ist ein Abschnitt der Olewiger Straße in Trier seit diesen Montag gesperrt. Bis einschließlich Samstag, 24. August, wird die Straße zwischen dem Verteilerkreis Trier-Süd und der Einmündung in die Sickingenstraße voll für den Verkehr gesperrt. Die Anwohner in diesem Bereich können ihre Grundstücke nur zu Fuß erreichen.