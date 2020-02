Trier : Olewiger Straße wird monatelang zum Nadelöhr

Hier wird ab 14. April gebaut. Wo die Sickingenstraße abbiegt, beginnt dann die 300 Meter lange Baustelle, die an der Hermesstraße endet. Foto: Rainer Neubert

Trier Weil die Versorgungsleitungen im Bereich vor dem Amphitheater erneuert werden müssen, drohen von April bis Oktober Verkehrsprobleme.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An eine ähnliche schwierige Baustelle kann sich Rudolf Weiler nicht erinnern. „Vielleicht der Ausbau der Kölner Straße in Pallien“, sinniert der Stadtwerke-Bereichsleiter für Anlagen und Netze. Auch SWT-Planer Edwin Christen sieht in der bevorstehenden Großbaustelle in der Olewiger Straße eine wirkliche Herausforderung. In ähnlicher Form sei das vielleicht nur bei dem ebenfalls für dieses Jahr angepeilten Neubau eines Kreisverkehrs am westlichen Kopf der Römerbrücke zu erwarten. „Wir sind deshalb bereits seit 2018 in der Vorplanung für die Baustelle zwischen der Hermes- und der Sickingenstraße“, macht er deutlich.

Die Olewiger Straße ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen der Talstadt und den Höhenstadtteilen. Vor allem in den Stoßzeiten am Morgen und Abend gibt es dort fast täglich Behinderungen und Staus – auch ohne Baustelle.

Lesen Sie auch Meinung : Es gibt noch eine Alternative

Info Die Umleitung für die Großbaustelle Wenn zwischen dem 14. April und Ende Oktober die Versorgungsleitungen in der Olewiger Straße vor dem Amphitheater erneuert werden, gilt ein ausgeklügeltes Umleitungssystem. Im ersten und zweiten Bauabschnitt kann der Verkehr stadtauswärts fließen. Stadteinwärts gilt die grün markierte Umleitung. Stadtbusse sowie Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei erhalten per Bedarfsampel freie Fahrt in Richtung Innenstadt. LKW über 7,5 Tonnen werden weiträumig umgeleitet.

Die Ursache Unter dem Asphalt des 300 Meter langen Straßenabschnitts vor dem Amphitheater liegen Erdgas- und Trinkwasserleitungen aus den 1930er Jahren, die erneuert werden müssen. „Zwischen dem Kreisverkehr Kaiserthermen und der Hermesstraße haben wir das bereits im Jahr 2012 erledigt“, sagt Christen. „Der nun folgende Abschnitt duldet keinen Aufschub mehr.“

Die Planung Start für das Bauprojekt, das die Stadtwerke Trier gemeinsam mit dem städtischen Tiefbauamt realisieren, ist der 14. April. Bis Ende Oktober wird in insgesamt vier Abschnitten gebaut. Am einfachsten und schnellsten wäre das mit einer Vollsperrung möglich. „Dann würde aber der Verkehr in weiten Bereichen der Stadt zusammenbrechen“, wissen die SWT-Verantwortlichen. In zahlreichen Gesprächen, unter anderem mit der Stadtverwaltung, dem LBM und den Ortsvorstehern, haben sie eine komplexe Einbahnverkehrsregelung erarbeitet, die für die meiste Zeit der Baumaßnahme gelten wird (siehe Grafik und Info). „Wir versuchen, den Verkehr möglichst fließen zu lassen“, verspricht Rudolf Weiler.

Die Verkehrsregelung Grundsätzlich wird in dieser Zeit der Verkehr in Richtung Olewig durch die halbseitig gesperrte Straße fließen. In die Gegenrichtung führt die vorfahrtsberechtigte Umleitung über die Sickingenstraße, Bergstraße, Hettnerstraße und Hermesstraße. Acht Parkplätze müssen dafür vorübergehend entfallen. Weil diese Strecke für Gelenkbusse zu eng ist, gibt es im Baustellenbereich für die SWT-Busse Bedarfsampeln, die per GPS-Signal ansteuerbar sind und den Bussen kurzzeitig die Fahrt stadteinwärts ermöglichen. Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei können bei Einsätzen die Ampel über die Rettungsleitstelle freischalten lassen. Für Busse und Einsatzkräfte wird vor der Ampel in Richtung Innenstadt eine Wartespur angelegt. Mit dieser Regelung sollen die Einsatzzeiten in Notfällen minimiert und die Fahrpläne der Busse eingehalten werden. Für LKW mit mehr als 7,5 Tonnen gilt auf der Umleitungsstrecke ein Fahrverbot. Die im weiten Umkreis aufgestellte Beschilderung soll sie über das Avelertal/Kürenz oder das Ruwertal führen. Auch für Radfahrer ist die Baustellendurchfahrt gesperrt. Fußgänger können jederzeit passieren.

Die Anwohner Mit Wurfsendungen sind die betroffenen Anwohner der Olewiger Straße am Donnerstag informiert worden. Weil sie im jeweiligen Bauabschnitt ihre Grundstücke nur zu Fuß erreichen können, stellen die Stadtwerke in Abstimmung mit der Stadt auf dem Parkplatz Spitzmühle kostenlose Ersatzflächen zur Verfügung. „In Absprache mit dem Bauleiter werden aber auch während der Baumaßnahme wichtige Anlieferungen möglich sein“, verspricht Heiko Bollig vom SWT-Kundenservice. Erreichbar ist dieser bei allen Fragen zu der Baumaßnahme unter Telefon 0651/717-3600. In öffentlichen Ortsbeiratssitzungen Anfang März werden zudem alle Bürger die Möglichkeit erhalten, mehr über die Detailplanung zu erfahren.

Lesen Sie auch Stadtentwicklung : Streit um Stützmauer in Trier-Olewig: Stadt zahlt 100 000 Euro extra

Die Bauabschnitte Insgesamt wird in vier Abschnitten gebaut. Im ersten und zweiten Bauabschnitt gilt die beschriebene Verkehrsregelung. In Abschnitt drei – vorgesehen sind vier Wochen im August und September – wird der Einmündungsbereich an der Sickingenstraße erneuert. Dafür muss eine dauerhafte Einbahnregelung mit Ampelschaltung eingerichtet werden. Der Abschnitt vier dauert zwar nur fünf Tage. Während dieser Zeit muss aber die Olewiger Straße komplett gesperrt werden, weil die Fahrbahndecke dann in einem Schritt erneuert wird. Ende Oktober soll alles fertig sein.